Бойовики поширюють фейки про нібито "диверсії з боку Києва".

Ряд російських ЗМІ повідомляє про розрив снаряда в Ростовські області, в кілометрі від кордону з Україною.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ повідомляє ТАСС і "Інтерфакс".

Що за снаряд, звідки прилетів - не пишуть. Зазначається, що снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області, за кілометр від державного кордону Росії з Україною. Вибух нібито стався о 4:00 за московським часом, за 300 метрів від одного з домоволодінь у станиці Митякинській. Стверджується, що про інцидент правоохоронним органам повідомили місцеві жителі.

Крім того, в так званій "народній міліції" бойовиків заявили, що ЗСУ спробували поширити листівки в Донецьку для створення паніки.

Напередодні вночі терористи з "ЛНР" заявили про нібито вибух газопроводу.

"Україна не має ніякого відношення до того, що відбувається зараз на цьому газопроводі", - написав на своїй сторінці в Facebook глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, газопровід в 2014 році був від'єднаний від об'єднаної газотранспортної системи України, він не використовується для транзиту і поставок газу в країну.

Тим часом депутат Держдуми Олексій Журавльов закликав росіян створити дружини і відправитися на Донбас, щоб "отстоять русский мир".

Цікаво, що подібні заяви - кримінально переслідувані не тільки за міжнародними нормами, а й згідно з російським законодавством (359 стаття КК РФ "Найманство").

Дезінформація і провокація від Росії

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до жителів ОРДЛО через загострення ситуації на Донбасі. Він зазначив, що бойовики використовують мирне населення для ескалації конфлікту.

Президент США Джо Байден попереджати, що Росія поширює дезінформацію проти України, щоб створити виправдання для подальших дій. Президент США зазначив, що Росія може почати військову операцію проти України під "чужим прапором".

Голова Місії України при НАТО Наталія Галібаренко заявляти, що Росія шукає привід для вторгнення.

А керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловйов зазначив, що ЗМІ Російської Федерації приблизно раз на тиждень-два робить вкидання, яке теоретично могло б стати причиною для вторгнення в Україну. Коли старі наративи перестають працювати, то придумують нові.

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