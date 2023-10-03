Туди входять засуджені та регулярні військові, які порушили дисципліну якимось чином.

Росія розгортає каральні батальйони за досвідом диктатора Йосипа Сталіна. До їхнього складу входять п’яні "мобіки" та засуджені.

Як пише Reuters, Росія зібрала зеків та інших солдат у штрафні підрозділи, відомі як загони "Шторм-Z", і відправила на передову в Україні. Це підтверджують 13 людей, обізнаних у ситуації, включаючи п'ятьох бійців цих підрозділів.

"Просто м'ясо"

"Штурмовики - це просто м’ясо", - сказав один солдат, який у травні та червні був дислокований поблизу Бахмута.

Він сказав, що надав медичну допомогу групі з шести чи семи поранених бійців "Шторм-Z" на полі бою, хоч командир наказував не робити цього. Окупант сказав, що не знає, чому командир віддав наказ, але стверджував, що це демонструє те, що офіцери вважають загарбників зі "Шторм-Z" менш цінними, ніж звичайні війська.

Солдат, який побажав залишитися неназваним, сказав, що у "Шторм-Z" відправляють усіх окупантів, яких хоч раз зловили у стані алкогольного сп'яніння. Командування загонів "Шторм-Z" відмовляється коментувати будь-яку інформацію про це, як і міноборони РФ.

Російські державні ЗМІ повідомили, що загони "Шторм-Z" існують, що вони брали участь у напружених боях, а деякі з їхніх членів отримали медалі "За відвагу", але не розголошують, як вони формуються та які втрати несуть.

Журналісти Reuters першими зібрали вичерпну інформацію про те, як загони сформовані та розгорнуті, звернувшись до кількох джерел, які безпосередньо знають, що відбувається.

Усі джерела агентства побажали залишитися анонімними. За їхніми словами, штрафні загони, кожен із яких налічує близько 100-150 осіб і входять до регулярних армійських підрозділів, зазвичай відправляються на найбільш відкриті ділянки фронту і часто зазнають великих втрат на сході та півдні.

Троє з п'яти штурмовиків цих підрозділів та їхні родичі описали жахливі бої, в результаті яких більшість їхніх загонів були знищені.

Один боєць, засуджений за крадіжку, який був завербований із в'язниці, сказав, що всі, крім 15 із 120 осіб у його підрозділі, який входив до складу 237-го полку, були вбиті або поранені під час боїв під Бахмутом у червні.

Підрозділи "Шторм-Z" підпорядковуються безпосередньо міністерству оборони РФ. За словами опитаних, у загонах також об’єднують засуджених, які добровільно йдуть воювати в обмін на обіцянку помилування, і кадрових військовослужбовців, покараних за порушення дисципліни.

Згідно з Conflict Intelligence Team, незалежною організацією, яка стежить за війною, загони "Шторм-Z" корисні російському міністерству оборони, оскільки їх можна розгортати як одноразову піхоту.

"Штурмовики "Шторму" просто відправляються на найнебезпечніші ділянки фронту, в обороні та в атаці", - повідомили Reuters у групі.

Хоча російське міністерство оборони ніколи не визнавало створення підрозділів Шторм-Z, перші повідомлення про їх існування з’явилися в квітні, коли Інститут вивчення війни, американський аналітичний центр, процитував злитий військовий звіт про формування таких підрозділів.

Reuters не зміг визначити, скільки солдатів загалом служить у підрозділах, хоча інтерв’ю з людьми, обізнаними з цим питанням, вказують на щонайменше кілька сотень штурмовиків, які зараз перебувають на передовій.

Президент Володимир Путін у п'ятницю згадав про засуджених, які воюють у регулярній армії. Під час телевізійної зустрічі з невеликою групою регулярних російських військовослужбовців він сказав, що йому відомо, що двоє їхніх товаришів, колишніх в’язнів, були вбиті під час бою.

"Вони віддали життя за Батьківщину і повністю зняли з себе провину", - сказав Путін, додавши, що сім'ям засуджених буде надана допомога, не уточнюючи подробиць.

За досвідом Сталіна

Є історичний прецедент, коли військових правопорушників відправляли до бойових підрозділів. У 1942 році, коли Червона армія відступала від наступу нацистів, радянський лідер Йосип Сталін наказав зібрати солдатів, які запанікували або залишили свої позиції, у "каральні батальйони", розгорнуті на найнебезпечніших ділянках фронту.

Уряд України заявив, що також звільняє деяких засуджених, якщо вони погоджуються воювати на війні.

"Шторм-Z" - неофіційний термін, який використовують російські війська, поєднуючи термін для позначення десантно-штурмових військ і літеру Z, прийняту військовими як символ їхнього вторгнення в Україну.

29-річний Артем Щикін із Мордовської області в центральній Росії відбував дворічний термін ув’язнення за пограбування, коли його завербували на війну в Україну.

Він погодився попри те, що міг вийти на свободу у грудні цього року. Втім, окупант "хотів очистити свою судимість і заробити гроші, щоб його родина могла відремонтувати свій будинок", кажуть рідні. Троє бійців Storm-Z сказали, що їм пропонували зарплату близько 200 000 рублів (2000 доларів США) на місяць, хоча сказали, що в середньому їм платили приблизно половину цієї суми.

У травні цього року Щикіна відправили до штрафного підрозділу 291-го гвардійського мотострілецького полку. Він воював на Запорізькому напрямку. Гауляйтер області Володимир Рогов написав у Telegram, що 291-й полк воював у регіоні протягом усього літа. Востаннє рідні Щикіна чули його 18 червня.

Через кілька днів позиції його підрозділу потрапили під український вогонь. Троє товаришів, які були з ним в окопі, загинули, ще одному відірвало руку, а сам Щикін пропав безвісти. Його тіло не знайдено. Родичі Щикіна розповіли, що у міноборони не дали жодної інформацію щодо його долі.

"Вони були з підрозділу "Шторм". За ними ніхто не буде поспішати", - сказав один із родичів.

Загони штрафників

Засуджені складають ядро ​​штрафних загонів, але туди потрапляють і кадрові військові, які порушували дисципліну. Двоє військових розповіли, що офіцери відправили солдатів у "Шторм-Z" за те, що вони були п’яними на службі, за вживання наркотиків і за відмову виконувати накази.

Відповідно до російського законодавства про військову дисципліну, військовослужбовець може бути переведений у штрафну частину лише за вироком військового суду. Ніхто з людей, які розповіли Reuters про відправлення солдатів у "Шторм-Z", не сказав, що ці чоловіки брали участь у судовому засіданні.

Женевська конвенція, набір міжнародних правил ведення війни, не поширюється на солдатів, покараних своєю стороною.

За бунт покарають

Одна група з близько 20 бійців "Шторм-Z" на Запоріжжі, які входили до складу в/ч 22179, відмовилася від наказу повернутися на передову та записала 28 червня відео зі скаргами на поводження з ними.

"На передовій, де ми були, боєприпасів нам не доставляли. Води і їжі не доставляли. Поранених не вивозили: все одно мертві гниють", - розповів на відео боєць, якого Reuters не вдалося ідентифікувати.

"Нам дають жахливі накази, які навіть не варто виконувати. Ми відмовляємося від подальшого виконання бойових завдань", - сказав окупант.

Reuters встановило особи двох бійців, які брали участь у повстанні, і поспілкувалося з родичами кожного з них. Вони підтвердили інформацію на відео. Після публікації відео працівники військової поліції побили двох бійців та інших членів їхнього загону в якості покарання за бунт, повідомили двоє родичів. Відтоді умови покращилися, але окупантам не відповіли, коли їм дозволять звільнитися з армії.

Російські офіційні особи не прокоментували інцидент, а міністерство оборони не відповіло на запит Reuters. Родичка одного з солдатів-повстанців, чоловіка з Сибіру, ​​який добровільно приєднався до "Шторму-Z" із в’язниці, сказала, що боялася новин з фронту.

"Боже мій, нехай це швидше закінчиться", - сказала вона про війну.

Російські вʼязні на війні проти України

Першим залучати увʼязнених до своїх підрозділів для участі у війні в Україні почав ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він особисто їздив по російських вʼязницях та вербував вʼязнів.

Пізніше до такої тактики вдалося і Міноборони РФ – зʼявилися нові штурмові роти "Шторм Z". Вони складаються зі злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці. Такі підрозділи мають погане забезпечення та оснащені старою зброєю.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше пояснив, що підрозділи "Шторм Z" комплектуються з росіян, які мають проблеми з законом. Їм запропонували альтернативу увʼязненню – стати "добровольцем" на війні РФ проти України.

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