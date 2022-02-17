Командувач ООС Олександр Павлюк заявив, що обстріли бойовиків провокаційні, щоб змусити ЗСУ відповідати.

Провокаційні обстріли Станиці Луганської продовжуються, хоча з дещо меншою інтенсивністю.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 заявив командувач ООС Олександр Павлюк.

"Ситуація в зоні проведення ООС залишається напруженою впродовж всього дня, але вона контрольована. Обстріл Станиці Луганської був зранку, останні 40 хвилин також був обстріл. Пошкоджено два цивільних будинки та газогін. Обстріли тривають. Їх було за день 50, із них 41 із забороненої зброї - гармат та мінометів. Ми відкриваємо вогонь у відповідь, коли дійсно є загроза нашим військовослужбовцям", - сказав Павлюк.

Також він додав, що всі способи припинити вогонь за допомогою моніторингової місії ОБСЄ, СЦКК не мають успіху, а інших можливостей припинити вогонь немає.

Павлюк також наголосив, що всі ці обстріли - провокації, щоб змусити українську сторону відкрити вогонь та "звинуватити нас перед усім світом". Також він додав, що вогонь у відповідь на обстріли українські військові все ж відкривали.

За словами Павлюка, Байрактари до боротьби з ворогом не залучали "через погоду", яка не дозволяє використовувати безпілотники.

Також він сказав, що не помічає наближення противника до лінії розмежування, а спорудження понтонного мосту в Білорусі через річку Прип'ять він назвав провокацією та грою м'язів.

Обстріл Станиці Луганської бойовиками - що відомо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. При цьому снаряди потрапили в будівлю дитячого садка. В результаті обстрілу постраждали троє працівників дитячий садок.

Крім того, окупанти почали поширювати дезінформацію, звинувативши українських військових.

На це кричущий випадок відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, обстріл дитячого садка в Станиці Луганській - це велика провокація.

Також Міністр оборони США Ллойд Остін нагадав, що Україну попереджали про те, що окупанти можуть зробити щось подібне.

При цьому вже ввечері 17 лютого бойовики знову гатили по Станиці Луганській з важкої артилерії. Один снаряд потрапив у житловий будинок, через що почалася пожежа.

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