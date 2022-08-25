Окупанти традиційно заявили, що нібито вдарили по військовому ешелону, а не по цивільному потягу.

В Міноборони Росії підтвердили, що вдарили ракетами по житлового сектору та залізничній станції у Чаплиному Дніпропетровської області. Однак окупанти збрехали про нібито знищення "військового ешелону".

Про це йдеться у заяві МО РФ.

"Внаслідок прямого влучення ракети "Іскандер" по військовому ешелону на залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ та 10 одиниць військової техніки, які прямували до зони бойових дій на Донбасі", - цинічно заявили в Міноборони РФ.

Трагедія у Чаплиному: що відомо про ракетний удар по Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

Зранку 25 серпня стало відомо, що серед загиблих знайшли тіла двох дітей.

Станом на зараз у селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи - внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули 25 осіб.

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