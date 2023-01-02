Дехто навіть звинувачує її у тому, що вона нібито завербована.

Після звільнення з полону на адресу Катерини Поліщук, "Пташки" з "Азовсталі", було вдосталь критики та негативних коментарів. Дівчина в інтерв'ю "1+1" зізналася, як вона ставиться до таких випадів.

"Я думаю, що причина цього не в тому, що я негативний персонаж чи зробила комусь щось погане. Я казала колись російським журналістам, скажу і вам: ні перед своїм народом, ні перед чужим я не зробила нічого такого, щоб хоча б раз опустити очі", - каже Катерина.

Вона додала, що її звинувачують навіть у тому, що вона нібито завербована, що їй у полоні добре жилося. "Пташка" каже, що такими коментарями рухає внутрішній біль кожного з цих людей, які її критикують.

Відео дня

"У когось у полоні досі хтось з рідних, у когось хтось загинув. І їм відгукується ця несправедливість: чому вона тут і жива?" - підсумувала Поліщук.

Як хейтери атакували "Пташку"

Після виведення захисників з "Азовсталі" у Маріуполі Катерина Поліщук потрапила в російський полон, з якого вона повернулась тільки восени.

3 грудня "Пташка" отримала орден "За мужність" з рук Зеленського. Після цього Поліщук у своїй соцмережі висловила захоплення рішучістю українського президента. За це її атакували хейтери.

4 грудня у своїй інста-сторінці "Пташка" звернулася до заздрісників й назвала їхні коментарі "зрадофільськими". А вже наступного дня Instagram забанив її сторінку.

Вас також можуть зацікавити новини: