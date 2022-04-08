Радник голови офісу президента та військовий експерт Олексій Арестович назвав кілька ознак того, що президент Росії Володимир Путін вже готовий закінчити війну в Україні.
"Вони хочуть закінчити війну, тому що поєднання поразок на полі бою і санкцій, які ламають хребет їх економіки, ставить під питання соціально-політичне становище всередині самої Російської Федерації", – заявив Арестович.
Він зазначив, що росіяни програли на шести оперативних напрямках з восьми, серед іншого це стало зрозуміло, коли у РФ оголосили, що не хотіли штурмувати Київ, а всього лише відволікали війська.
"Зараз головна їхня турбота - щоб Путін приїхав на зустріч із Зеленським хоч з якою-небудь силовою позицією. Хоч що-небудь взяти, Маріуполь, зону ООС, хоч якусь серйозну загрозу створити, тому що там, де Путін - там перемога, він не може собі дозволити приїхати тотально програвши", - вважає Арестович.
Радник Єрмака також упевнений - у своєму програші Путін готовий звинуватити своє оточення, сфальсифікувавши змову проти себе.
"Поки у них ілюзія, що вони можуть взяти Маріуполь, вони можуть оточити зону ООС і він приїде торгуватися про свій програш, про умови оформлення свого програшу, але хоча б не з таких ганебних позицій, які у нього є зараз", - підкреслив Арестович.
Нагадаємо, також Арестович розповів, де окупанти намагаються оточити українські війська.