Експерт також упевнений - у своєму програші Путін готовий звинуватити своє оточення, сфальсифікувавши змову проти себе.

Радник голови офісу президента та військовий експерт Олексій Арестович назвав кілька ознак того, що президент Росії Володимир Путін вже готовий закінчити війну в Україні.

"Вони хочуть закінчити війну, тому що поєднання поразок на полі бою і санкцій, які ламають хребет їх економіки, ставить під питання соціально-політичне становище всередині самої Російської Федерації", – заявив Арестович.

Він зазначив, що росіяни програли на шести оперативних напрямках з восьми, серед іншого це стало зрозуміло, коли у РФ оголосили, що не хотіли штурмувати Київ, а всього лише відволікали війська.

"Зараз головна їхня турбота - щоб Путін приїхав на зустріч із Зеленським хоч з якою-небудь силовою позицією. Хоч що-небудь взяти, Маріуполь, зону ООС, хоч якусь серйозну загрозу створити, тому що там, де Путін - там перемога, він не може собі дозволити приїхати тотально програвши", - вважає Арестович.

Радник Єрмака також упевнений - у своєму програші Путін готовий звинуватити своє оточення, сфальсифікувавши змову проти себе.

"Поки у них ілюзія, що вони можуть взяти Маріуполь, вони можуть оточити зону ООС і він приїде торгуватися про свій програш, про умови оформлення свого програшу, але хоча б не з таких ганебних позицій, які у нього є зараз", - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, також Арестович розповів, де окупанти намагаються оточити українські війська.

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