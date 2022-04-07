Ворог відновив наступ на Маріуполь, зазначив радник глави Офісу президента.

Російські загарбники намагаються оточити українські війська в зоні операції Об'єднаних сил, але це їм не вдасться.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у відеозверненні в Facebook.

За його словами, воєнно-політична обстановка довкола України контрольована керівництвом країни, Збройними силами та іншими силами оборони.

"Нагадую, що з 9 оперативних напрямків, по яких наступав противник з початку війни, залишилося 2,5 - це зона ООС (це Луганська область, це Маріуполь), на Херсонщині (де донедавна противник ще намагався наступати, зараз він перебуває в обороні)", - сказав Арестович.

Він наголосив, що зараз найзапекліші бої точаться на південному заході Луганської області: Рубіжне, Попасна, Севєродонецьк.

"Це райони, де наші війська тримають оборону, ходять в контратаки, зупиняють ворога у дуже складній обстановці. А також зона ООС, де противник розвиває наступ від Ізюма на південь, у загальному напрямку на Краматорськ і Слов'янськ, і намагається атакувати по лінії Вугледарськ-Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що вона виявиться марною. Занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде, попереджаю знову", - додав Арестович.

Також він зазначив, що противник поновив наступ на Маріуполь, але українські війська тримаються, як би важко їм не було.

"Уряд України, воєнно-політичне керівництво надають відповідну допомогу захисникам Маріуполя, мешканцям Маріуполя, таку як можуть у даній конкретній оперативній обстановці", - підсумував радник керівника ОП.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого увірвалася на українську територію.

Спочатку ворог атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення та активістів, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Маріуполі, Миколаєві та Одесі.

Низка західних держав запровадили проти Росії нові обмежувальні заходи.

6 квітня голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай попередив, що на Луганщині ворог може намагатися йти в наступ через три-чотири дні.

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