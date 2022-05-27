Путін досі не досяг жодної стратегічної мети у війні з Україною.

Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України президент країни-агресора Володимир Путін поки не виявляє бажання вести мирні переговори з Києвом.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

Кірбі також зазначив, що Путін досі не досяг жодної стратегічної мети у війні з Україною.

"Він не забрав суверенітет України - навпаки, він показав українцям, наскільки важлива незалежність, і вони борються за неї щодня. Він не захопив столицю і не обезголовив уряд. Він не захопив жодного великого міста, крім Маріуполя", - пояснив Кірбі.

Разом з тим, на думку Кірбі, Путін не готовий до переговорів і найближчим часом не варто на них розраховувати.

"Путін може прямо тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським і вести сумлінні переговори. Зараз не схоже, щоб була надія на такі переговори", - сказав Кірбі.

"Путін не виявив жодного інтересу до дипломатичного врегулювання. Він показав, що готовий продовжувати війну на Донбасі: продовжує нарощувати війська, стягувати техніку, наносити авіаудари на меншій території України", - додав спікер Пентагону.

Війна проти України:

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

26 травня Італія, Угорщина і Кіпр закликали ЄС чітко виступити за припинення вогню в Україні та мирні переговори з країною-агресором.

Раніше Італія запропонувала мирний план, який буде залучати організацію Об'єднаних Націй, ЄС та організацію з безпеки та співробітництва в Європі в якості посередників для первісної організації локального припинення вогню.

27 травня 2022 року Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що підкреслив, що РФ не демонструє готовність до переговорів.

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