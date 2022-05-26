Угорщина виступає проти запланованого нафтового ембарго, а Кіпр стурбований запропонованою забороною на продаж нерухомості громадянам Росії.

Італія та Угорщина закликали ЄС чітко виступити за припинення вогню в Україні та мирні переговори з країною-агресором, що суперечить іншим державам-членам, налаштованим зайняти жорстку позицію щодо Москви перед наступним самітом.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у проекті підсумкової заяви саміту 30-31 травня, і датованій 19 травня, Європейський Союз описує як "непохитний у своїх зобов’язаннях допомогти Україні реалізувати своє невід’ємне право на самооборону проти російської агресії". У ньому не згадується про мирні переговори.

На зустрічі представників ЄС у п'ятницю, 20 травня, посол Італії запропонував змінити текст, зазначивши, що він має стосуватися мирних переговорів і вказати негайне припинення вогню як одну з перших цілей ЄС, згідно зі словами людей, які були присутні на зустрічі.

Цю пропозицію підтримали Угорщина та Кіпр, які є одними з держав, які найбільше критикують новий пакет санкцій ЄС проти росії, який протягом тривалого часу блокувався через внутрішні розбіжності.

Угорщина виступає проти запланованого нафтового ембарго, а Кіпр стурбований запропонованою забороною на продаж нерухомості громадянам Росії.

При цьому, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на форумі в Давосі у вівторок зайняла "яструбину" позицію щодо росії і не згадала про мирні переговори.

"Україна має виграти цю війну, а агресія Путіна має бути стратегічним провалом", – сказала вона.

В останньому проекті висновків саміту ЄС "залишається відданим посиленню здатності України захищати свою територіальну цілісність і суверенітет".

Згідно зі словами дипломатів, країни Балтії та Польща є одними з найрішучіших прихильників жорсткої лінії, а Латвія закликала до ще більш чітких формулювань для посилення військової підтримки.

Переглянутий проект має бути представлений пізніше після зустрічі представників ЄС, сказав один дипломат.

Як відомо, минулого тижня Італія запропонувала мирний план, який залучатиме Організацію Об’єднаних Націй, ЄС та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі як посередників для початкової організації локального припинення вогню.

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