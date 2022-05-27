Глава МЗС наголосив, що немає жодного позитивного свідчення про бажання РФ проводити зустріч президентів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не знає, коли може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі.

"Я не знаю, коли може відбутися зустріч між двома президентами. Ми намагалися багаторазово організувати подібну зустріч, але жодного позитивного індикатора від Росії, який свідчив би про її готовність до проведення подібної зустрічі, не отримали. З того, що ми знаємо, президент Путін налаштований скоріше на ведення війни, ніж на ведення перемовин", - заявив Кулеба.

Також глава МЗС нагадав, що Росія проводить широкомасштабну наступальну операцію на Донбасі, накопичила величезну кількість військ та важкої техніки.

Крім того, Росія намагається проводити поступову анексію Херсону та Запорізької області.

Кулеба додав, що якби Росія хотіла проводити переговори, то не проводила б наступальні операції, не переслідувала б українських активістів, не вводила в обіг російські рублі, телефонні номери та не планувала б видавати російські паспорти на півдні та на сході України, а також не блокувала б українські порти.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляв, що Італія, Угорщина і Кіпр закликали ЄС чітко виступити за припинення вогню в Україні та мирні переговори з країною-агресором, що суперечить іншим державам-членам, налаштованим зайняти жорстку позицію щодо Москви перед наступним самітом.

Раніше Італія запропонувала мирний план, який залучатиме Організацію Об’єднаних Націй, ЄС та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі як посередників для початкової організації локального припинення вогню.

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