За словами експерта, ранкові ракетні обстріли - прогнозована ситуація після призначення Суровікіна начальником

За кілька днів до масштабних ракетних атак Володимир Путін провів кадрові перестановки, надавши генералу Суровікіну нову посаду. Саме він і стоїть за масштабними ракетними пусками по Україні, які сталися 10 жовтня.

Подробиці про генерала розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі Право на владу.

За його словами, ранкові ракетні обстріли - прогнозована ситуація після призначення Суровікіна начальником.

"Суровікін - піхотний генерал, який закінчив загальновійськове училище, практично все своє життя "орав" на землі. Ніде не показав жодних результатів, крім путчу в Москві. Тоді він керував процесом, але ще в молодому віці, просто здуру, швидше за все. А ось далі в жодній операції наземного плану він себе не показав як стратег, як генерал, який може керувати якимись процесами. Якимось чином з польового генерала вийшов "льотчик". Але він піхотний генерал, "чобіт" так званий. Його ще й поставили начальником ВКС РФ, що в принципі повний нонсенс", - розповів експерт

На його думку, "піхотну" прямолінійність Суровікіна вирішили використати в авіації.

"Саме це тугодумство, туголобість свою, він показав у Сирії, коли керував операцією. Також жодних успіхів він там не показав, взяти Алеппо піхотними військами не міг, тому наказав "розкотити" місто в нуль за допомогою авіації, що в них вийшло, так як ППО у сирійців не було практично ніякого. Тому з використанням саме авіації відбомбили Алеппо. Коли він працював по Маріуполю - також поклав понад десяток тисяч солдатів РФ, які не змогли взяти місто. Після того, як відійшла наша лінія фронту та ППО, він знову викликав туди авіацію, найвищий технологічний компонент військ РФ, який і без наказу Суровікіна може виконати певні завдання.", - підкреслив Світан.

Ранкові обстріли країни Світан однозначно пов'язує з призначенням Суровікіна.

"Він позавчора був призначений. Це не було пов'язано з Кримським мостом, це було планове заміщення. До нього вели останні кілька тижнів, усунення деяких генералів та постановка на керівні посади тих, кого до них підводили", - переконаний експерт.

Ранкові обстріли РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних і авіаційних ударів по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. За даними ДСНС, 14 людей загинули, 97 отримали травми. 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.

Внаслідок ударів загинули 14 українців, ще 97 отримали поранення.

Увечері Зеленський повідомив, що на 11 жовтня заплановано екстрене засідання G7, яке стосуватиметься агресії Росії проти України.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

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