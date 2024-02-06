У Кремлі продовжують переслідувати свої максималістські цілі війни.

Російське керівництво посилює риторику щодо нібито "поділу" України, щоб таким чином нормалізувати цю тему серед західних політиків.

Як повідомляє ISW, екс-президент і теперішній заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв писав, що плани європейців побудувати залізничну лінію з Іспанії до Львова є ознакою того, що Європа нібито почала вважати це місто "новою столицею" України.

"Його заява сприяє російській інформаційній операції, яка помилково зображує Україну як штучно створену державу, імовірно, у спробі зменшити військову підтримку з боку Заходу та нормалізувати західні дискусії, що підштовхують Київ поступитися більшою частиною своєї території та людей Росії як законний спосіб покласти край війні", — пояснили аналітики.

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За їхніми словами, нещодавно президент РФ Володимир Путін та інші російські чиновники знову почали говорити про те, що повномасштабне вторгнення в Україну нібито історично виправдане завоювання. Крім того, у Кремлі запропонували залишити "Україну" в межах Львівської області. В ISW зазначають, що Путін продовжує переслідувати свої максималістські цілі.

При цьому російські ультранаціоналісти підтримують таку позицію глави Кремля. Так, заступник голови головного управління так званої росгвардії "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що перемир'я між Україною і РФ не приведе до миру. Цього можна досягти нібито тільки через війну і перемогу однієї зі сторін. Також він закликав Москву виділити на війну більше ресурсів.

Війна в Україні - цілі Путіна

Як раніше повідомляли у ISW, Путін і багато кремлівських чиновників глибоко впровадили в російську свідомість ідеї про те, що в України немає ідентичності і підстав для існування як незалежної держави. Ба більше, він зробив ці аргументи частиною своєї президентської передвиборної кампанії 2024 року.

У Newsweek припускають, що РФ не зупиниться, навіть якщо Путін помре, а війна може тривати до 2025 року

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