Диктатор розкрив карти, знецінюючи статтю NYT про свої "дипломатичні прагнення".

В американському Інституті вивчення війни (ISW) оцінили, чого варті сигнали лідера РФ Володимира Путіна про "мир" з Україною після того, як Росія запустила по державі близько 158 повітряних цілей під час масованого удару ракетами та дронами.

Згаданий терористичний акт армія РФ реалізувала 29 грудня - відомо про загибель щонайменше 31 людини. З огляду на це, в ISW констатують: цілі "СВО" Путіна залишаються незмінними.

"ISW послідовно оцінює, що, попри повідомлення про негласні сигнали Путіна щодо його зацікавленості у переговорах про припинення вогню, цілі Росії в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу, і які були чітко сформульовані в публічній риториці Кремля, залишаються незмінними", - йдеться у звіті Інституту.

З таким висновком, судячи з реакцію світових лідерів на трагедію в Україні, погоджуються головні Західні політики. В ISW згадують про коментар американського президента Джо Байдена. Останній заявив, що Путін прагне "знищити Україну" і "підкорити її народ" - саме про це мають нагадати масовані удари, які завдала Росія по Україні 29 грудня, стверджував Байден.

Відповідну думку також підтримує уряд Британії та Естонії. Прем'єр-міністр держави Ріші Сунак та глава естонського уряду Кая Каллас казали, що удари РФ по Україні є волевиявленням її бажання знищити свободу, демократію та саму Україну, нагадав Інститут.

В NYT заявили про мирні сигнали від Путіна

Як відомо, 23 грудня The New York Times опублікував статтю, в якій йшлося про "дипломатичні" зусилля Путіна. Заявлялося, що диктатор ще з вересня 2023 року активно сигналізує Заходу, що готовий підписати "мир" з Україною. Це викликало резонанс у суспільстві та серед ЗМІ.

Матеріал NYT навіть коментували в Головному управлінні розвідки України. Спікер відомства Андрій Юсов закликав критично ставитися до таких матеріалів. Зі свого боку Центр протидії дезінформації вважає, що в написанні статті брали участь "завербовані" РФ американські журналісти.

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