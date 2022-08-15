Диктатор усвідомлює ситуацію, проте усе одно витісняє її божевільними фразами.

Президент РФ Путін, який сьогодні сказав, що озброєння його країни нібито "випереджає іноземні аналоги на десятиліття", ганьбить сам себе такими заявами. Диктатор перебуває у стані повного божевілля, проте усвідомлює ситуацію, у якій опинився.

Про це "24 каналу" розповів російський публіцист та політик Андрій Піонтковський.

Так, 15 серпня диктатор виступив на відкритті форуму "Армія-2022" у Підмосков'ї. Там він знову зробив чимало абсурдних заяв, серед яких були й спроби вихваляння зброєю. Путін казав, що РФ може забезпечити цією "найкращою" зброєю навіть інші країни. На тлі чималих втрат країни-агресорки в Україні та безлічі поразок окупантів такі заяви виглядають сміхотворно.

"Це показує, що він (Путін – УНІАН) вже перебуває у стані повного божевілля. Він, мабуть, усвідомлює д*пу, в якій опинився, і витісняє її абсолютно божевільними фразами", - прокоментував заяву диктатора Піонтковський.

На думку публіциста, раніше Путін ще не опускався до такого рівня. Зовсім недавно він просив в Туреччини та Ірану безпілотники, а нині він вихваляється озброєнням своєї країни. Мало того, він не тільки намагається запевнити усіх у своїй "непереможності", а й пропонує допомогу африканським країнам. Це свідчить про те, що Путін у відчаї. Він вже не знає, як брехати. У першу чергу, він бреше сам собі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на форумі Путін говорив лише про Донбас, а про інші регіони України - не згадав.

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