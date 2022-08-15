Президент РФ Путін, який сьогодні сказав, що озброєння його країни нібито "випереджає іноземні аналоги на десятиліття", ганьбить сам себе такими заявами. Диктатор перебуває у стані повного божевілля, проте усвідомлює ситуацію, у якій опинився.
Про це "24 каналу" розповів російський публіцист та політик Андрій Піонтковський.
Так, 15 серпня диктатор виступив на відкритті форуму "Армія-2022" у Підмосков'ї. Там він знову зробив чимало абсурдних заяв, серед яких були й спроби вихваляння зброєю. Путін казав, що РФ може забезпечити цією "найкращою" зброєю навіть інші країни. На тлі чималих втрат країни-агресорки в Україні та безлічі поразок окупантів такі заяви виглядають сміхотворно.
"Це показує, що він (Путін – УНІАН) вже перебуває у стані повного божевілля. Він, мабуть, усвідомлює д*пу, в якій опинився, і витісняє її абсолютно божевільними фразами", - прокоментував заяву диктатора Піонтковський.
На думку публіциста, раніше Путін ще не опускався до такого рівня. Зовсім недавно він просив в Туреччини та Ірану безпілотники, а нині він вихваляється озброєнням своєї країни. Мало того, він не тільки намагається запевнити усіх у своїй "непереможності", а й пропонує допомогу африканським країнам. Це свідчить про те, що Путін у відчаї. Він вже не знає, як брехати. У першу чергу, він бреше сам собі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на форумі Путін говорив лише про Донбас, а про інші регіони України - не згадав.