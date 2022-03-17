Найбільш жорстокі бої тривають у повністю оточеному вже 16 діб Маріуполі.

Зараз президент РФ Володимир Путін намагається повністю захопити український Донбас.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Найбільш жорстокі бої тривають у повністю оточеному вже 16 діб Маріуполі.

За словами журналіста, зараз російські війська утримують захоплені райони, ведуть бої місцевого значення та розвідувальні рейди у центральній Україні, але продовжують активні наступальні операції на сході.

"Українська армія стабілізувала оборону в центральній Україні, і контролює обстановку навколо Києва, Харкова, Сум, Чернігова, Кривого Рогу, Запоріжжя. По російських військах на цих напрямках завдаються ефективні удари. Головні зусилля ЗС РФ - це захоплення Донбасу та Маріуполя, оточення військ на Донбасі та примушення до здачі захисників Маріуполя", - наголошує Бутусов.

Він зазначив, що окупанти ведуть бої за захоплення району Ізюм-Барвенкове, і вихід в районі Очеретине на лінію комунікацій військ командування операції об'єднаних сил. Проте українські війська розгорнули систему оборони і відбивають російські атаки в цих районах з великими втратами для ворога.

"Росіяни продовжують штурм Маріуполя, і для того, щоб скувати сили КОС, російські війська намагаються атакувати по всій лінії фронту, завдавати масовані удари авіацією та артилерією. У Маріуполі постійні штурми, ближній бій, росіяни намагаються змусити захисників витратити боєприпаси, звузити район оборони та знищити усі вузли оборони важкими авіабомбами. Російські війська понесли великі втрати, значно виснажені, але зберігають боєздатність", - додав Бутусов.

Журналіст пише, що противник занепокоєний можливими українськими контратаками, і намагається закріпитись, щоб українські війська не змогли їх швидко вибити контрнаступами та перехопити ініціативу.

Раніше повідомлялося, що 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю Драматичного театру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Наразі народний депутат України Сергій Тарута заявив, що бомбосховище Драматичного театру в Маріуполі витримало авіаудар, люди вижили.

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