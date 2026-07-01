У війні в Україні назріває перелом: в DeepState розповіли, як змінюється ситуація на фронті

Ворог за червень може бути в мінусі, хоч приріст окупованих територій складає 84 кв км.

У війні в Україні назріває перелом, і від дій українського командування буде залежати розвиток подій. Про це зазначають аналітики моніторингового проєкту DeepState.

"Якщо у травні ми зробили два кроки вперед, то у червні вже один вперед, а один назад", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за червень росіяни окупували 84 кв. км української території. В той же час у DeepState додають, що успіхи Сил Оборони наразі практично не можна показувати.

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"І якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге поспіль у ворога вийде відʼємне число. Хоча різниця вийшла й невелика", - наголошують аналітики.

За їхніми словами, у липні очікуються хороші новини про успіхи на одному з напрямків на фронті.

За даними DeepState, кількість штурмових дій знову виросла – на 4.4%. Зазначається, що дуже часто лише один росіянин іде в штурм, і залишається відкритим питанням, що їх мотивує здійснювати таке самогубство.

Аналітики наголошують:

"В другій половині червня у ворога зʼявилися успіхи в районі Костянтинівки, ДКУ (державного кордону України, – ред.) та Гуляйполя, що дало можливість дещо покращити ситуацію у порівнянні з травнем".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що від початку 2026 року Силам оборони України вдалося звільнити від ворога понад 670 квадратних кілометрів української землі.

При цьому додав, що це є результатом системного стратегічного планування і кампанії 2025 і 2026 років тісно пов’язані.

За його словами, проводиться, зокрема, в Криму цілий комплекс заходів для послаблення ворога, паралізації його логістики, не допущення перекидання військ на фронт, доставки боєприпасів.

Сирський стверджує, що все робиться для того, щоб паралізувати ворожий тил.

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