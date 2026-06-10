Путін заявив, що 'Орєшніки' навмисно промахнулись, але росіяни не вірять, - Forbes

Російський диктатор переконує, що "Орєшніки" використовувалися як полігонне випробування і не були націлені на військові об’єкти.

Заява російського диктатора Володимира Путіна про застосування балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" викликала хвилю критики навіть серед російських військових блогерів. Правитель РФ фактично визнав, що під час гучно розрекламованих ударів ракети не вражали військових об’єктів, а використовувалися для перевірки своїх характеристик, пише Forbes.

В інтерв'ю російським ЗМІ Путін заявив, що пуски "Орєшніка" були своєрідними польовими випробуваннями.

За його словами, ракети запускали не для ураження важливих військових цілей, а для перевірки точності роботи боєголовок. Для цього нібито обирали об'єкти, результати ударів по яких можна було легко зафіксувати за допомогою безпілотників.

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Зокрема, він заявив, що після ударів російські дрони оглядали місця падіння боєголовок і вимірювали результати "до міліметра".

Що відомо про удари

24 травня 2026 року Росія здійснила масовану атаку по Україні із застосуванням двох ракет "Орєшнік", близько 600 безпілотників та десятків інших ракет.

Одна з ракет впала в районі Білої Церкви на Київщині. За наявними даними, частина суббоєприпасів влучила в гаражний кооператив і територію покинутого підприємства.

Друга ракета впала на окупованій території Донецької області. Інформації про значні руйнування чи великі втрати внаслідок цих ударів не надходило.

Російські пропагандисти без аргументів

Особливе обурення викликало те, що за кілька тижнів до заяви Путіна російські пропагандисти та військові блогери активно представляли "Орєшнік" як новітню суперзброю, яка нібито завдала серйозних втрат українським військовим об'єктам.

Після слів глави Кремля багато з них фактично опинилися в незручному становищі, адже їхні попередні твердження були спростовані самим російським керівництвом.

У російському сегменті соцмереж почали з'являтися саркастичні коментарі щодо того, що дороговартісні ракети використовувалися для ударів по гаражах, сараях та інших об'єктах без військового значення.

Оглядачі припускають, що заява про "навмисні промахи" може бути спробою пояснити відсутність помітних результатів від застосування нової ракети.

На їхню думку, існує кілька можливих версій: або ракети не змогли вразити заплановані цілі, або Кремль справді використав надзвичайно дорогі боєприпаси для демонстраційного запуску.

"Тим часом українські далекобійні безпілотники продовжують спустошувати російську нафтову промисловість, а нові українські балістичні ракети Fire Point FP-9, здатні вразити Москву, буде розгорнуто цього літа. Тоді у російських блогерів буде ще більше тем для розмов", - підсумувало видання.

"Орєшнік" - це варто знати

Нагадаємо, аналітик Іван Киричевський раніше заявив, що РФ могла загалом накопичити щонайменше 10 ракет "Орєшнік". Він також наголосив, що Україна не має засобів для збиття цього виду озброєння.

Водночас британський полковник Хеміш де Бретон-Гордон, коментуючи атаку окупаноів на Україну, назвав останнє використання Росією ракети "Орєшнік" "черговим приниженням Путіна". Він зазначив, що це може бути повʼязано з тим, що в Києві розташовані системи ППО "Петріот", які раніше вже збивали інші широко розрекламовані російські види зброї.

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