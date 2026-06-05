'Орєшнік' може бути переробленим 'Ярсом': аналітики розкрили деталі

Дослідження уламків і технічних даних свідчить, що цю ракету могли створити на базі другого та третього ступенів міжконтинентальної ракети "Ярс".

Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яку вперше застосували проти України у 2024 році, залишається однією з найбільш загадкових ракетних систем РФ. Водночас новий аналіз проєкту LUFTLAGE дозволив висунути припущення щодо її походження та конструкції.

Аналітики дійшли висновку, що "Орєшнік" міг бути створений на основі другого та третього ступенів міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс".

Таку версію частково підтверджують і попередні оцінки американських військових. Після першого бойового застосування ракети у листопаді 2024 року Пентагон назвав "Орєшнік" експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, розробленою на базі РС-26 "Рубеж".

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Ще раніше російські державні медіа повідомляли, що сама ракета "Рубеж" була створена на основі комплексу "Ярс", хоча й мала менші габарити та масу.

Додатковим аргументом на користь цієї версії стали кадри з Білорусі, оприлюднені у 2026 році. На них зафіксували допоміжну техніку, яка використовується підрозділами ракетних комплексів "Ярс" і яку помітили поруч із новими комплексами.

Що вдалося дізнатися з уламків

Оскільки Росія досі не продемонструвала ані саму ракету, ані її пускову установку, важливим джерелом інформації стали уламки, знайдені після ударів по Україні.

Серед них експерти ідентифікували елементи системи керування розгінним блоком і герметичний приладовий відсік, де розміщуються системи навігації та наведення.

Попередній аналіз свідчить, що ракета використовує твердопаливний газогенератор, який забезпечує роботу комплексу керованих двигунів.

Найбільше запитань викликає бойова частина

Найменш вивченим компонентом "Орєшніка" залишається його бойове навантаження.

Під час однієї з атак по Україні камери зафіксували 36 світних об'єктів, які входили в атмосферу шістьма окремими групами. Це дозволило дослідникам припустити, що ракета може нести шість бойових блоків, кожен із яких розділяється ще на шість суббоєприпасів.

Втім, реконструкція внутрішньої архітектури ракети показала, що розміщення такої кількості елементів має суттєві технічні обмеження. За оцінками експертів, діаметр кожного суббоєприпаса у такому випадку становив би лише 10–13 сантиметрів.

Окрему увагу фахівці звернули на знайдені уражаючі елементи. За словами одного з експертів Міністерства оборони України, їхній аналіз показав, що йдеться про суцільнолиті металеві заготовки.

За його словами, вони виготовлені не зі сталі чи вольфраму, які зазвичай використовуються в кінетичних боєприпасах, а з чавуну.

"Орєшнік" - головні новини

За даними аналітика Івана Киричевського, РФ могла загалом накопичити щонайменше 10 ракет "Орєшнік". Він також наголосив, що Україна не має засобів для збиття цього виду озброєння.

Юританський полковник Хеміш де Бретон-Гордон, коментуючи атаку окупаноів на Україну, назвав останнє використання Росією ракети "Орєшнік" "черговим приниженням Путіна". Він зазначив, що це може бути повʼязано з тим, що в Києві розташовані системи ППО "Петріот", які раніше вже збивали інші широко розрекламовані російські види зброї.

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