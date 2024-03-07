Соратник російського диктатора за звичкою стверджує, що в Україні - "неонацистський режим".

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, один із найближчих соратників президента РФ Дмитро Медведєв прокоментував учорашній ракетний удар по Одеському порту, визнавши, що мета була спланована заздалегідь.

У своєму Telegram-каналі він написав, що 6 березня метою атаки Кремля на Одесу не був кортеж президента України Володимира Зеленського, який приїхав до міста, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Медведєв стверджує, що за бажання росіяни вчора могли вбити Зеленського, але мета удару була іншою. "Була б мета поставлена - влучили б... Але от прикро все одно якось. Шкода, що точно запулили в заздалегідь сплановане місце. І що його величність випадок своїм караючим перстом не вирішив долю (Зеленського - УНІАН)", - написав Медведєв.

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При цьому він ображає президента України, називаючи "кривавим паяцом" і "сліпою антиросійською зброєю".

Удар по Одесі під час візиту Зеленського

Нагадаємо, вчора вранці Росія вдарила по Одесі під час зустрічі президента України і прем'єра Греції. Зеленський розповів на брифінгу, що бачив цей удар, який призвів до людських жертв.

За словами Міцотакіса, під час удару вони перебували в Одеському морському порту. Делегація почула звук сирен, але не встигла пройти в укриття.

Пізніше у ЗСУ заявили, що метою росіян була портова інфраструктура. Через ракетний удар загинули 5 осіб, також повідомлялося про постраждалих.

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