Росія провалила пуск міжконтинентальної ракети 'Ярс', - Defence Express

Аналітики констатували, що запуску не було, оскільки нема жодного візуального підтвердження.

У Росії провалився запуск міжконтинентальної ракети "Ярс". Слідів пуску не було зафіксовано, пише Defence Express.

Зазначається, що в ніч на 19 травня Росія планувала здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Втім, запуск так і не відбувся.

"У РФ не змогли запустити "Ярс": все вказує на те, що пуску просто не було", - пише видання.

Відео дня

За інформацією Головного управління розвідки МО України, пусковий район був нетиповим — у Свердловській області, поблизу населеного пункту Свободний, де дислокується 433-й полк 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення. Враховуючи близькість до міста Нижній Тагіл (лише 25 км), будь-який пуск мав би потрапити в об'єктиви місцевих жителів. Проте жодного фото- чи відеодоказу не з’явилося.

Також відсутні записи з дальніх регіонів — ракету, спрямовану на полігон Кура на Камчатці, могли б спостерігати на великій території: від Ханти-Мансійська до Магадану. Але й звідти жодної візуальної фіксації не надходило.

Причини скасування запуску наразі невідомі. Експерти не виключають технічні проблеми або небажання Кремля демонструвати слабкість у сфері ядерного стримування напередодні важливих переговорів між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Проблемні запуски ракети "Ярс"

Нагадаємо, що у 2023 році РФ вже двічі не змогла успішно провести запуск ракет типу "Ярс" — ракети збивалися з курсу. Є ймовірність, що цього разу сталася нештатна ситуація ще на стартовому етапі.

Крім того, наприкінці вересня 2024 року на космодромі "Плесецьк" у пусковій шахті вибухнула ракета РС-28 "Сармат", що додатково підкріплює сумніви в надійності російських стратегічних озброєнь.

Як повідомляв УНІАН, напередодні українська розвідка попередила про намір Росії здійснити демонстраційний запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс".

Військово-аналітичний портал Defense Express написав, що хоча такі пуски відбувалися і в минулому, цього разу росіяни обрали дуже дивне місце для запуску. Аналізуючи повідомлення української розвідки, експерти звернули увагу, що запускати ракету планують з місця неподалік від населеного пункту Свободний у Свєрдловській області за 1600-1700 км від кордонів України.

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