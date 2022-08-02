Ці ракети можуть бути ключовою умовою контр-наступу на південному напрямку.

Навіть постачання 100 ракет ATACMS в Україну в короткостроковій перспективі могло б істотно вплинути на розклад сил.

Про це пише Forbes. Їх застосування може дозволити перерізати основні маршрути постачання на дуже значній відстані від лінії фронту.

"Поки що армія ворога продовжує покладатися на залізницю, як основний спосіб забезпечення свого війська. Знищення складів боєприпасів ракетами GMLRS змушує відсувати кінцеві пункти розвантаження залізничних поїздів і витрачати на логістику значно більше часу і ресурсів. Ракети ATACMS можуть повністю обірвати критичні логістичні маршрутні лінії — мости, залізничні станції. До того ж на значно більшій глибині. Це довга рука, якою можна дотягнутися практично до будь-якої точки України. Будувати логістику і забезпечення російських військ стане вкрай складною задачею", - йдеться у матеріалі.

Теоретично, армія РФ може перейти на постачання військової амуніції виключно автомобільним транспортом. Але для цього треба перебудувати всю логіку забезпечення і скорочувати лінію фронту.

Зараз боєприпаси для херсонського напрямку йдуть через Крим і долають сотні кілометрів, які теоретично можуть опинитися в зоні дії ATACMS. За таких умов утримувати Південь ворогу буде дуже складно.

"ATACMS, скоріше за все, не стане "срібною кулею" на всіх фронтах, зважаючи на їх кількість. Але ці ракети можуть бути ключовою умовою контр-наступу на південному напрямку. Головне питання коли і скільки цих ракет ми отримаємо", - йдеться у статті.

Як повідомлялося, американські комплекси ATACMS - ракети з дальністю ураження до 300 кілометрів - будуть поставлені в Україну. Нове озброєння розкриває перед Україною небувалі досі можливості. ЗСУ зможуть вражати абсолютно всі військові цілі у межах своєї країни, в тому числі на території Криму і Чорного моря.

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