Зокрема глава держави попередив тих європейців, які скептично ставляться до потреби підтримки України.

Якщо Російська Федерація захопить Україну, російські ракети будуть летіти на територію сусідніх країн. Це обов'язкового, станеться - хотітимуть цього жителі цих країн чи ні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві.

Зокрема, Зеленський відреагував на скепсис серед деяких європейців, і зокрема на скепсис словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо щодо того, чи допомагати Україні.

Глава держави вдячний словацькому народу за підтримку України, і зокрема, за збір коштів на чеську ініціативу із закупівлі снарядів.

При цьому, як нагадав Зеленський, раніше до 2014 року, до окупації російськими військами Криму і окремих районів Донбасу, частина українців, особливо на сході України, завжди казали, що треба знаходити можливості як дружньо жити з сусідами-росіянами.

"А потім, особливо, коли були захоплені їхні домівки, коли почалося повномаштабне вторгнення, гинули передусім їх діти, тому що, коли був наступ - схід руйнувався повністю, окупація, масовані розстріли, зґвалтування, і дуже багато страшного... і тоді велика частина наших людей, які до цього думали як нам побудувати дружні відносини, - вони не хочуть чути ні про які відносини, вони хочуть справедливості, вони хочуть помсти", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, українці зі сходу втратили усе повністю, близьких і рідних, домівки, стали вимушеними переселенцями і зрозуміли, яким Росія є ворогом, а не сусідом, не другом і не братом.

Президент зазначив, що спепсис іноді існує, поки не прийшла війна до тих, хто його висловлює в Європі.

"Я бажаю людям Словаччини, тим, хто живе ще у цьому скепсисі щодо планів Путіна: щоб вони ніколи не побачили з того, що побачили українці, щоб війна не прийшла на їх територію", - відзначив Зеленський.

Як сказав президент, якщо не допомагати Україні, то будемо слабкішими.

"Путін буде йти до повної руйнації нашої держави. Повна окупація нашої держави говоритиме про те, що він буде на кордонах і ваших держав. Я хочу, щоби звернули увагу на кордони між Росією і Україною. Чи прилітають ракети на нашу територію з території Росії? Так! Тому що це війна. Війна більше не має відстані до цих технологій. І якщо Росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, не хочуть - ракети будуть прилітати. Безумовно. Бо це війна. Незважаючи, хоче цього та чи інша сторона", - наголосив Зеленський.

Також він вважає, що деяким скептичним людям важливо розуміти: "Сьогодні їх діти ходять в школу, і я думаю, що набагато краще, якщо їх діти живі і ходять в школу не в підвал".

Скептики про Україну

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав збір словаків на допомогу Україні "пуком в дерево", який не змінить ситуацію.

Раніше Угорщина вирішила відмовитися надавати 18 млн доларів на зброю для України. Влада Угорщини виступає за "мирне вирішення конфлікту" в Україні, тому ці гроші спрямують на підтримання безпеки та стабільності в Чаді.

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