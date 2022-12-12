Противник не полишив планів атакувати критичну інфраструктуру України.

Повітряні сили Збройних сил України готуються відбивати новий ракетний удар з боку росіян. Окупанти не полишили плани знову вдарити по нашій країні та атакувати мирні міста й об'єкти інфраструктури.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного телемарафону, що загроза ракетних ударів залишається. Проте захисники України будуть збивати ворожі ракети.

"Противник планів не полишив. Так, ми бачимо розосередження російської авіації – стратегічної і дальньої – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Після "бавовни", яка відбулася на цих аеродромах ("Енгельс" та "Дягілево" – УНІАН), вони дещо розосередили її по інших аеродромах. Але загроза залишається, ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари. Тому будемо готуватися зустрічати і будемо збивати", - сказав він.

Відео дня

Ракетні атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія з початку жовтня здійснила по критичній інфраструктурі України уже вісім хвиль масованих ракетних ударів. В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад 1 тисячу важких ракет і дронів. Остання масована ракетна атака росіян відбулася 5 грудня. У цей день Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

5 грудня в Росії пролунали вибухи на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області та на авіабазі "Дягілево" біля Рязані. Троє людей загинули внаслідок вибуху бензовоза, два бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені.

Сьогодні також стало відомо, що після паузи окупанти почали застосовувати "шахеди" з інших напрямків. Ця пауза тривала три тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: