"Іскандер-К" летить дуже низько, через що її проблематично виявити та збити.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Україну російські війська використали, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К", які складно виявити і які можна запускати з незначних відстаней. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка в принципі має такі ж тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", але "Іскандер-К" - це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною", - сказав Ігнат.

Він зокрема додав, що особливістю ракети "Іскандер-К" є можливість її запуску з незначної відстані.

Відео дня

Ракетна атака по Україні 28 квітня - що відомо

Рано вранці 28 квітня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Над Києвом збили 11 ворожих ракет. Уламки однієї з них влучили в багатоповерхівку в Українці.

У Дніпрі внаслідок удару загинула молода жінка та маленька дитина.

В Умані росіяни вдарали ракетою по багатоповерхівці. Станом на 11:00 відомо про 10 загиблих, серед яких двоє дітей, та 18 постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: