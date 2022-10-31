Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Через масовані російські ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України у ДТЕК попереджають про аварійні відключення електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

"Прямо зараз Україна відбиває атаки ворога. А енергетики — працюють над стабілізацією енергосистеми, яка цього ранку зазнала чергового удару російських терористів. Тому хочемо попередити про екстрені аварійні відключення електроенергії сьогодні", - наголосили в компанії.

Українців закликали економити електроенергію: "вимкніть або обмежте використання енергоємних приладів. Так ви допоможете енергетикам швидше розв’язати проблеми зі світлом".

В Офісі президента підтвердили, що через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії в Україні.

"Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! Російські терористи вчергове завдали масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожих влучань.

Про відключення електроенергії повідомили і в Києві. Так, сьогодні 31 жовтня внаслідок обстрілу РФ було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в столиці, наголосили в ДТЕК. Київські електромережі.

"Через це в столиці відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі на актуальні. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Україні 31 жовтня

Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по території України. Руйнувань зазнали ряд об'єктів критичної інфраструктури в кількох регіонах. Зокрема, російські ракети поцілили в Харкові, Запоріжжі, на Кіровоградщині, Київщині та ін.

Нагадаємо, 30 жовтня в "Укренерго" повідомили, що заклик заощаджувати електроенергію буде актуальним протягом усього опалювального сезону.

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