Через масовані російські ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України у ДТЕК попереджають про аварійні відключення електроенергії.
Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.
"Прямо зараз Україна відбиває атаки ворога. А енергетики — працюють над стабілізацією енергосистеми, яка цього ранку зазнала чергового удару російських терористів. Тому хочемо попередити про екстрені аварійні відключення електроенергії сьогодні", - наголосили в компанії.
Українців закликали економити електроенергію: "вимкніть або обмежте використання енергоємних приладів. Так ви допоможете енергетикам швидше розв’язати проблеми зі світлом".
В Офісі президента підтвердили, що через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії в Україні.
"Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! Російські терористи вчергове завдали масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожих влучань.
Про відключення електроенергії повідомили і в Києві. Так, сьогодні 31 жовтня внаслідок обстрілу РФ було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в столиці, наголосили в ДТЕК. Київські електромережі.
"Через це в столиці відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі на актуальні. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Україні 31 жовтня
Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по території України. Руйнувань зазнали ряд об'єктів критичної інфраструктури в кількох регіонах. Зокрема, російські ракети поцілили в Харкові, Запоріжжі, на Кіровоградщині, Київщині та ін.
Нагадаємо, 30 жовтня в "Укренерго" повідомили, що заклик заощаджувати електроенергію буде актуальним протягом усього опалювального сезону.