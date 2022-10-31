Попередньо, обійшлося без людських жертв.

Російські війська завдали ракетного удару по одному з енергетичних об'єктів Світловодська Кіровоградської області, попередньо обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

"Ворожі ракети поцілили в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв", - написав він.

За словами очільника ОВА, триває ліквідація наслідків пожежі.

"Будьте пильними! Не залишайте укриттів!" - наголосив Райкович.

Російські ракетні удари по Україні

Сьогодні, 31 жовтня 2022 року, Російська Федерація продовжила масовані ракетні удари по території України. Під ударом ракет рашистів опинилися низка регіонів, серед яких Київ, Харків, Запоріжжя та ін.

Українців попередили про нові запуски ракет і закликали залишатися в укриттях. Наразі повітряна тривога триває по всій території України.

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