Супротивник знову намагався знищити українську енергосистему, зазначив прем'єр.

Після сьогоднішніх російських обстрілів енергосистема України залишається цілісною, в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії.

Про це у четвер, 9 березня, у своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Чиновник додав, що Енергетичний штаб працює, як і ремонтні бригади. Особлива увага приділяється поверненню електроенергії в Харкові.

"Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося. Енергосистема залишається цілісною. В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об'єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах", - розповів очільник уряду.

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Ракетний удар по Україні 9 березня - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 9 березня, російські окупанти здійснили черговий масований удар по Україні. Атака тривала понад шість годин, за цей час ворог випустив 81 ракету різного базування, у тому числі "Калібри" та "Кинджали". Крім того, було здійснено вісім пусків ударних безпілотників Shahed-136/131.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" ППО знищила 34 крилаті ракети, а також чотири БПЛА Shahed-136/131. Крім того, вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Як повідомив президент України, вночі окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ. У Харкові через нічну ворожу атаку пропали світло, вода й опалення.

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