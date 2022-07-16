Зараз у лікарні перебувають 70 осіб, які постраждали від обстрілу.

Родичам загиблих в результаті удару російських окупантів по Вінниці виплатять по 100 тисяч гривень.

Про це заявив мер міста Сергій Моргунов.

"50 тисяч гривень від мерії і 50 тисяч виплатить обласна рада родичам на одного загиблого члена сім'ї. В сумі 100 тисяч. Також виплатимо 50 тисяч гривень компенсації всім пораненим: 25 тисяч від міськради і 25 тисяч від облради. Похорони всіх загиблих проведуться за рахунок міського бюджету", - повідомив Моргунов.

За його словами, зараз у лікарні перебувають 70 осіб.

Нагадаємо, у Вінниці завершили розбір завалів зруйнованих при ракетному ударі будинків. За даними рятувальників, 1 людина залишається в розшуку (безвісти зникла). Відзначається, що в результаті обстрілу пошкоджені і зруйновані 55 багатоквартирних і приватних житлових будинків, 40 автомобілів і 2 трамваї.

Водночас голова Вінницької обласної Військової адміністрації Сергій Борзов повідомив про ще одну померлу в лікарні.

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