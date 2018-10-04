На Вінниччині мера міста облили кров'ю через Кримський міст (фото)

Активісти звинувачують мерію в постачанні будматеріалів для зведення Росією Кримського мосту.

В кабінет мера міста Гнівань Вінницької області Володимира Кулешова увірвалися невідомі і облили його кров'ю.

Інцидент стався 2 жовтня. Активісти звинувачують мерію в постачанні будматеріалів для зведення Росією Кримського мосту, передає "Вінниця.info".

Сам Кулешов заперечує всі звинувачення. За його словами, підприємство "Гніванський кар'єр" не має угод з російськими компаніями і прямих поставок в Росію не здійснює.

«У них є продаж сировини в Молдову, Придністров'я, Україну, Білорусь, в Росію вони перестали продавати щебеневу продукцію. Але кожен, хто купить щебеневу продукцію в Україні, може укласти угоду з російською компанією. Договорів поставки і прямих поставок до Російської Федерації Гниваньский кар'єр не має", - заявляє Кулешов.

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Активісти в свою чергу стверджують, що мер каже неправду.

"На мою думку, молодих людей надихнуло наше розслідування про діяльність "Гніванського кар'єру", який продавав сировину для будівництва Кримського мосту", – каже активіст Андрій Вербецький.

Як повідомляв УНІАН, окупанти "завалили" терміни здачі робіт з безпеки автоподхода до Кримського моста.