Пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

З будинку в Шевченківському районі Києва, куди влучила ракета, госпіталізували чотирьох постраждалих.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

"Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. В тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - сказав Кличко.

Ракетний обстріл Києва 26 червня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найвисокоточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Раніше стало відомо, що з-під завалів обстріляної дев’ятиповерхівки врятували 7-річну дівчину. Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затисло бетонною плитою.

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