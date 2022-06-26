Ймовірно, чоловік жінки загинув внаслідок ворожої атаки.

Рятувальники продовжують розбирати завали 9-поверхівки у Шевченківському районі столиці, зруйнованої російською ракетою вранці 26 червня. З-під завалів намагаються витягнути 38-жінку, яка є громадянкою РФ. Раніше врятували її 7-річну доньку.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як зазначає мер Києва Віталій Кличко, рятувальника вдалося витягнути з-під завалів 7-річну дівчинку. Її ушпиталили, а рятувальники зайнялися порятунком матері.

Геращенко опублікував відео порятунку 38-річної жінки. За його даними, вона є матір'ю раніше врятованої дитини. На кадрах видно, як рятувальники намагаються витягнути постраждалу, але її затиснула бетонна плита. Операція триває.

"Жінка, затиснута бетонною плитою після удару ракети, - громадянка Росії. Путін вбив її чоловіка і покалічив дочку. Рятувальники продовжують розбір завалів, щоб витягнути поранену громадянку Росії", - зауважив Геращенко.

Станом на 10:40 жінку вдалося витягнути з-під завалів. Її екстрено ушпиталили.

Згодом Геращенко опублікував російський паспорт постраждалої від ракети РФ жінки.

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

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