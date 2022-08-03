За попередніми відомостями, супротивники відкривали вогонь по Харкову із зенітно-ракетного комплексу С-300.

У середу, 3 серпня, ракети по Харкову окупанти запустили із Бєлгорода.

Про це у своєму Tlegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300. У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю. Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо – постраждалих немає", - повідомив він.

Синєгубов також зазначив, що протягом минулої доби ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок чергового обстрілу м. Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа. У Золочівській громаді - горів приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ударів по Харкову, обійшлося без жертв.

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