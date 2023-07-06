Ймовірно, "Калібри", які випустили по Львову, окупанти певний час накопичували.

Начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу розповіла, коли російські військові використовують крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

"Калібри – високоточна зброя та, скоріш за все, вона використовується у ті періоди, коли потрібно (РФ – УНІАН) уразити якісь об’єкти критичної інфраструктури, якісь логістичні центри. Тобто, те що ворог собі намітив, як обов’язкову ціль для ураження. Але, все ж таки, є важливе зауваження: коли триває бойова робота, треба усвідомлювати, що наслідки її можуть бути теж досить руйнівними", - сказала Гуменюк.

Зокрема, вона наголошує, що збиття ракет – потужна робота. Якщо такі бойові дії розгортаються над житловими кварталами, це теж можуть бути певні ушкодження, ураження.

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"Отже населенню треба використовувати укриття", - акцентує Гуменюк.

Також вона додала, що наразі глобальних змін у стратегії загарбників у Чорному морі немає. Спікер припускає, що наразі іде "підбір" стратегії та противник намагається максимально ефективно використовувати те озброєння, яким володіє. За словами Гуменюк, ймовірно, "Калібри", які ворог випустив по Львову, окупанти певний час накопичували.

Удар по Львову

У ніч на 6 липня російські загарбники запустили з акваторії Чорного моря ракети "Калібр", одна із яких влучила у багатоквартирний житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох загиблих та майже сорок постраждалих, з яких 13 госпіталізовані. Зруйновано понад 30 будинків, пошкоджено заклади освіти, гуртожитки, офісний центр, десятки автівок тощо.

У місті оголошено дводенну жалобу.