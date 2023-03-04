Комунальні служби прибрали вже 333 тонни рештків будівлі.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами п’ятиповерхівки в Запоріжжі зросла до семи.

"Станом на 22:00 3 березня у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи потенційних постраждалих, демонтують зруйновані будівельні конструкції.

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Зокрема, комунальні служби прибрали вже 333 тонни рештків будівлі.

"Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати. З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих", - повідомили у ДСНС.

Російська атака на будинок у Запоріжжі 2 березня: деталі

Вночі 2 березня російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста, під завалами опинилися мешканці квартир.

Внаслідок удару зруйновані понад десять квартир з 2-го по 5-й поверхи.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих.

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