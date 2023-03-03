Десять осіб вважаються зниклими безвісти, зазначили у Запорізькій міськраді.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами п’ятиповерхівки у Запоріжжі зросла до п'яти.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram. "Кількість людей, які загинули внаслідок учорашнього ракетного удару по п‘ятиповерховому житловому будинку, на жаль, вже зросла до п'яти", - заявив він.

За його словами, на цей час ще десять людей вважаються зниклими безвісти. Вісім людей травмовано.

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Він додав, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Ворожий удар по Запоріжжю - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 березня російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста, під завалами опинилися мешканці квартир.

Внаслідок удару зруйновані понад десять квартир з 2-го по 5-й поверхи. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Станом на вчора, семеро постраждалих перебували у лікарнях, з них троє - у тяжкому стані, четверо - у стані середньої тяжкості, серед них є вагітна.

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