За підсумками зустрічі вже можна буде зрозуміти, чи зможе Україна деокупувати Херсон до кінця цього року.

Сьогодні, 8 вересня, відбудеться п'ята зустріч у форматі Рамштайн. Західні країни-союзники України обговорять і вирішать, яку зброю отримають наші захисники. Військовий експерт Олег Жданов назвав спірні теми в питанні нових поставок і зазначив, що за підсумками зустрічі всі зможуть зрозуміти, чи встигнуть ЗСУ деокупувати Херсон до початку холодів.

Своєю думкою про те, що буде відбуватися на "Рамштайн-5", він поділився в ефірі телемарафону.

Жданов зазначив, що зустріч проводитиметься у форматі "очі в очі", тобто міністри будуть конкретно вирішувати, коли і в якій кількості Україні нададуть нову зброю. Однак все одно існують спірні моменти і їх багато, вважає експерт.

Так, Україна просить авіацію. Радянських зразків вже немає, тому заходу доведеться визначатися, чи давати нам сучасну авіацію. Крім цього, спірним залишається питання поставок танків. Поки неясно, чи дадуть Україні більше бронемашин.

Не менш важливим питанням є постачання протиракетних комплексів. Україна просить про такі поставки з березня, адже над нашою країною потрібно "закривати небо" від російських ракет. За словами Жданова, один ПРК вже дасть Німеччина, а в США вирішили надати нам шість систем NASAMS. Однак все впирається в терміни. Україні важливо розуміти, коли саме ми зможемо отримати нове озброєння.

Якщо ми отримаємо конкретні дати поставок озброєнь, але не поодиноких, а бригадних комплектів, зазначив Жданов, то тоді стане відомо, чи встигнуть ЗСУ "вибити" окупантів з Херсонщини до кінця року і настання холодів. На думку експерта, події на півдні та Харківщині показують Заходу, що наші військові вміють користуватися зброєю, можуть "громити" російські війська. І на зустрічі "Рамштайн-5" це повинні зрозуміти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в ОП розповіли, яку зброю для контрнаступу попросить Україна на зустрічі у форматі Рамштайн.

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