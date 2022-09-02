У нашій заявці на зброю буде те, що допоможе "вибити" і перемогти РФ.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів, які типи зброї нам потрібні для контрнаступу і перемоги. Список всього необхідного Україна надасть своїм західним союзникам вже 8 вересня, на п'ятій зустрічі у форматі Рамштайн.

Про це Подоляк повідомив в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

На зустрічі Рамштайн, пояснив радник глави ОП, всі міністри збираються і отримують інформацію про зброю, яка є у РФ. Також вони отримують весь список того, що є у нас. Міністри можуть оцінити паритет, можуть оцінити курс і отримати аналітику, дізнатися про акценти і зрозуміти, яка тактика переважає і наскільки ефективні ті чи інші методи ведення бойових дій.

Країни-союзники проводять так звану ревізію всього обсягу зброї, яка вже є в України. Також міністри бачать результати роботи ЗСУ і оцінюють нашу заявку на зброю. Україна повідомляє, що саме нам зараз потрібно для ведення бою і що найбільш пріоритетно, пояснив Подоляк.

Радник глави ОП розповів, що цього разу ми звернемося до країн-союзників з проханням надати системи протиповітряної і протиракетної оборони. РФ продовжує обстрілювати українські міста своїми старими ракетами, зазначив Подоляк, тому нам надзвичайно важливі системи ПРО для захисту, в першу чергу, Харкова, Миколаєва, Дніпра і Запоріжжя.

Друге, що потрібно Україні - безпілотники різних конфігурацій. Саме вони допоможуть захисникам нашій країні проводити дистанційну війну. Безпілотники надзвичайно важливі, зазначив Подоляк.

Ключовим, паритетним і суттєвим напрямком, найголовнішою зброєю, яка потрібна Україні, є системи MLRS з великою дальністю ударів, повідомив радник глави ОП. Нам потрібні не тільки HIMARS, а й інші системи, здатні "бити" на відстань понад 80 кілометрів.

Як зазначив Подоляк, Україні важливо мати на озброєнні більше таких систем, тому що логістика армії РФ зрозуміла і примітивна. У окупантів великі паливні бази по периметру фронту, свої запаси зброї вони перекидають на склади, після чого ворог регулярно проводить інтенсивні артилерійські обстріли. Щоб зупинити шалений вогонь, який РФ відкриває по українських містах, нам потрібно зруйнувати логістику і тил країни-агресора, для цього нам і потрібні MLRS.

Завдяки таким системам ЗСУ зможуть" прорядити " складські ресурси РФ, за рахунок чого зменшиться інтенсивність ворожого вогню. Окупанти позбудуться підтримки з тилу і тоді ми зможемо почати масштабний контрнаступ, пояснив Подоляк.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Подоляк пояснив, чому Путін може відмовитися від частини територій України.

Вас також можуть зацікавити новини: