Зустріч може відбутися онлайн, зазначив очільник Міноборони України.

Наступна, десята зустріч учасників Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться в середині березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив журналістів під час переговорів президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

"Наступна дата, якщо я не помиляюсь, - це середина березня. Але з високою імовірністю вона буде онлайн", - сказав Резніков.

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Міністр зазначив, що засідання у форматі "Рамштайн" відбуваються у трьох варіантах: на авіабазі в Німеччині, у Брюсселі і в режимі відеоконференції.

"Я думаю, що річниця "Рамштайну", який почався в квітні на авіабазі "Рашмтайн", напевно, буде безпосередньо на цій військові базі. Тому я думаю, що у березні я буду мати нагоду підключатися з Києва", - додав Резніков.

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Як повідомляв УНІАН, попереднє, дев’яте засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9") відбулось 14 лютого у Брюсселі.

Після засідання голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 16 зобов'язались передати артилерію і боєприпаси, 22 країни - бойові машини піхоти і ще дев’ять країн - системи протиповітряної оборони.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад". Йдеться як про сучасне західне озброєння - американську броньовану техніку Bradley, Stryker, танки M1 Abrams, британські танки Challenger 2, канадські бронеавтомобілі Senator, німецькі танки Leopard, так і про відремонтоване радянське - танки Т-72.

Остін додав, що Франція і Австралія вирішили спільно збільшити виробництво боєприпасів калібру 155 мм для потреб Збройних сил України.

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