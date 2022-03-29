Він нагадав, що Кадиров - це лише ставленик Путіна.

Доброволець полку "Азов", громадянин Азербайджану звернувся до голови Чечні Рамзана Кадирова.

Азербайджанці записали відеозвернення, подякувавши "Україні за можливість захищати свій будинок і свою сім'ю".

Воїн нагадав усім, що Кадиров – це лише ставленик Путіна, а самому Кадирову нагадав, що той відправив "своїх кадировців на смерть".

"Я - громадянин Азербайджану, доброволець полку "Азов", дякую Україні за можливість захищати свій будинок і свою сім'ю. Звертаюся до Кадирова: з яких пір зрадник свого народу має право звертатися до народного обранця? Народного обранця, а не ставленика Путіна, який відправив своїх "кадирівців" на смерть. Твоя хоробрість - тільки на словах, як і твоя честь. А український президент - разом зі своїм народом", - заявив він.

"Ахмат - не сила, ахмат у труні! Слава Україні!", - додав доброволець "Азова".

Раніше повідомлялося, що одним з батальйонів полку чеченського лідера Рамзана Кадирова керує Руслан Геремєєв, відомий як фігурант справи про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

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