Військовий зауважив, що військкомати не пояснюють чоловікам, з якою метою їм вручають повістки.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають змінити підхід щодо мобілізаційних заходів. Не можна змушувати людину йти воювати.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил з позивним "Малий", коментуючи примусову мобілізацію в Україні.

"Я, звісно, розумію, що на війні всі засоби хороші. Але, як на мене, це перебор. Не можна примусово змусити людину йти на війну. Це неправильно. Вони мають його мотивувати, вмовити, а не заламати руки за спину, загрузити в якийсь автозак і повезти в РТЦК. Підхід до цього має бути трохи іншим", - зазначив військовий.

Водночас "Малий" зауважив, що під час вручення повісток чоловікам не пояснюють, що це не означає, що вони точно потраплять на фронт. Досить часто повістки вручають для того, щоб створити якісь резерви і мати розуміння, скільки в країні є чоловіків, які можуть взяти зброю до рук та піти тренуватися захищати.

"Це робиться в першу чергу для цього. А не для того, щоб завантажити його в машину і через три дні він у Бахмуті. Цю інформацію не доводять", - зазначив командир штурмовиків.

Мобілізація в Україні - що треба знати

Раніше Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що питання мобілізації в Україні є складним, але не настільки катастрофічним, що треба кричати "караул, все пропало".

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