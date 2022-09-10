За словами Резнікова, українці вже бачили, як окупанти втікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, коли українські захисники почали їх звідти витискати.

Міністр оборони Олексій Резніков не береться прогнозувати дату закінчення війни, але переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті російські окупанти почнуть тікати.

Про це міністр оборони заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"У мене якраз інше чуття (що воювати доведеться недовго – ред.). Я переконаний, ще декілька успіхів на фронті в якості певних, нехай незначних, але перемог, і війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди їм діватися? І моральний дух... це буде, як лавина, дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться".

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За словами Резнікова, українці вже бачили, як окупанти втікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, коли захисники почали їх звідти витискати.

Він додав, що Росія не має, чим годувати солдатів, заправляти танки, бо ЗСУ відрізають їхні ланцюжки постачання. І нині із застосуванням високоточної артилерії і техніки, є великий шанс, що "ця лавина (втечі окупантів – ред.) полетить швидше".

За словами Резнікова, причин цьому кілька. По-перше, світ раніше сприймав ЗСУ як маленьку радянську армію, яка буде протистояти великій радянській армії, але на ділі все виявилося абсолютно не так.

Крім того, російські солдати вірили, що візьмуть Україну за кілька днів, що їх зустрічатимуть з квітами, але їх тут почали убивати.

За словами Резнікова, в окупантів немає моралі, за що воювати, тоді як українці знають, що стоять за "свою країну, свою родину і свою землю", в українців "немає іншого варіанту, окрім як вижити як нація, народ, країна і люди".

"Я вам дам критерій мого розуміння завершення цієї війни. Він дуже простий, їх є два – наші прикордонники на всіх кордонах, визнаних в 1991 році, це такий формально-юридичний. А реалістично-життєвий, коли ми з вами зустрінемося в аеропорту "Бориспіль", ви будете сідати на літак з членами своєї родини, вилітаючи, наприклад, до Туреччини, а я зі своєю дружиною буду вилітати, умовно кажучи, теж до Туреччини, і ми з вами будемо обговорювати, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок… Це означатиме, що в Україні наступив мир", - поділився він.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Резніков анонсував, що Швеція надасть українським військовим "деякі важливі та цінні інструменти".

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