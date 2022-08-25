Міністр вважає, що такі вимоги повинні поширюватися для роботи на державній службі і в судах.

Міністр оборони України Олексій Резніков пропонує запровадити вимогу військової підготовки для балотування на виборні посади, у тому числі у Верховну Раду.

Про це йдеться у публікації Резнікова на сайті інтернет-видання "Українська правда".

"Наявність військової підготовки повинна стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також для балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, в парламент, суди тощо", - заявив Резніков.

На його переконання, усі сфери мають бути проаналізовані крізь призму необхідності бути готовим до оборони.

"Можна застосувати до цих процесів термін "розумна мілітаризація". Адже "мілітаризація" в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку та Росії і Північній Кореї з іншого мають принципові відмінності. Важливо не втратити суть", - додав він.

Нагадаємо, дещо раніше голова комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев анонсував скорочення кількості держслужбовців.

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