Про це стало відомо за результатами розмови глави Міноборони Резнікова зі своїм шведським колегою Петером Гультквістом.

Швеція надасть українським військовим "деякі важливі та цінні інструменти".

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Чудові новини про новий пакет військової допомоги від Швеції, який мій друг і колега, голова Міноборони Швеції Петер Гультквіст підтвердив сьогодні...", - зазначив він.

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Резніков не уточнив подробиць, однак зауважив, що "деякі важливі та цінні інструменти" будуть надані українським військовим на передовій.

Нагадаємо, Швеція виступила проти повної заборони на видачу віз росіянам. За словами міністра міграції Андерса Ігемана, повне припинення видачі російських віз може призвести до помилок.

"Ми хочемо, щоб санкції в першу чергу вдарили по політичній та економічній еліті Росії. Якщо ви введете повну зупинку видачі віз, це буде означати, що в ЄС не зможуть приїжджати дисиденти або дослідники, а обмін з Росією, можливо, нам все ще потрібен", — вважає Ігеман.

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