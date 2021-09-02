Україні буде потрібно не менш як 25 років, щоб повернути окуповані території до нормального життя.

Віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков переконаний, що деокупувати Крим вдасться швидко.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Ліга.

Резніков зазначив, що "світ дуже швидко змінюється. А з ним – і перспективи Росії як країни-бензоколонки. Думати, що Росія і далі буде триматися на нафті й газі – це помилка".

Політик передбачає, що до 2030 року Європа, як і стверджувала, відмовиться від бензинових двигунів.

Читайте такожБойовики ввімкнули гімн Росії у школах окупованого Донецька на 1 вересня (фото, відео)"Тому я впевнений, що ми побачимо деокупацію досить швидко. До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертв російської агресії. І це не жарт", – відповів Резніков.

Втім, віце-прем’єр визнав, що Україні буде потрібно не менш як 25 років, щоб повернути окуповані території РФ до нормального мирного життя.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Автор: Яна Ставська