Міністр оборони заявив, що Збройні сили України, відповідно до статті 51 Статуту ООН "Право на самозахист", можуть застосовувати усі необхідні сили та засоби.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував можливість застосування українськими військовими переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin для самозахисту на Донбасі в разі нападу окупаційних російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді під час Годині запитань до уряду.

Зокрема, його запитали, чи застосовували українські військові "Джавеліни" для захисту проти російських окупаційних військ на Донбасі.

"Я скажу так: ми не порушуємо Мінських домовленостей, ми не атакуємо в зоні операції Об'єднаних сил. В разі якщо ворог, окупаційні війська, здійснюють порушення режиму тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через режим СЦКК, через СММ ОБСЄ про те, щоб вони припинили порушення Мінських домовленостей і режиму тиші", - наголосив міністр.

Читайте такожТерористи на Донбасі поранили українського воїна"В разі, якщо цей механізм не спрацьовує, Збройні сили, користуючись статтею 51 Статуту ООН "Право на самозахист", застосовують усі необхідні сили та засоби, і відповідь зразу "відповідно". Як приклад, ви знаєте всі про відомий факт, коли ми були змушені застосувати "Байрактар" одним чітким пострілом по відповідній гарматній установці. За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках. Вони розуміють, чим це може завершитися", - наголосив Резніков.

Військова допомога США Україні

21 квітня Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав законопроект про партнерство з Україною з безпеки. Ним передбачено збільшення обсягів військової допомоги Україні до 300 млн дол., включаючи летальну зброю.

11 червня Міноборони США затвердило другу частину політики допомоги для України обсягом $150 млн в рамках Ініціативи з допомоги заради безпеки України (USAI). Він включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння і повинен допомогти Україні захищатися і підвищувати сумісність своїх сил з НАТО.

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак закликав США розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси MIM-104 Patriot.

18 червня стало відомо, що США призупинили військову допомогу Україні, до якого входить летальна зброя. Пізніше в Білому домі спростували цю інформацію.

Також там нагадали, що раніше США надали пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму 150 млн доларів, і відзначили, що США також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

Напередодні зустрічі президента Джо Байдена і Володимира Зеленського США пообіцяли Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги. В адміністрації Байдена заявили, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Автор: Віталій Саєнко