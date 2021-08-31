Вона продемонструє прихильність США безпеці України.

Напередодні зустрічі президента Джо Байдена і Володимира Зеленського Сполучені Штати обіцяють Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це пише AP з посиланням на повідомлення Конгресу.

В адміністрації Байдена заявили, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

"Зміцнення позицій Росії вздовж українського кордону виявило брак можливостей українських збройних сил для захисту від російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.

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Пакет буде включати в себе більше протитанкових ракет Javelin.

У березні Пентагон оголосив про пакет військової допомоги на 125 мільйонів доларів для України.

31 серпня розпочався робочий візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. На 1 вересня запланована зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом.

У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США планується підписати три документи. Йдеться про документи з оборонного партнерства, проекти в галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки та співпраці в космічній сфері.

Автор: Людмила Жерновська