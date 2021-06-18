Пакет готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях.

Сполучені Штати Америки призупинили пакет військової допомоги Україні, до якого входить летальна зброя.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Тепер невідомо, чи він буде наданий взагалі. Повідомляється, що Рада нацбезпеки США доручила підготувати пакет допомоги на тлі нарощування військ РФ біля кордону з Україною і в окупованому Криму.

Також видання зазначає, що над цим питанням працювали Держдеп і Пентагон. Стверджується, Рада нацбезпеки поставила на паузу подальші кроки після оголошення РФ щодо відведення своїх сил від кордонів України. Крім цього, свою роль у відіграла підготовка до саміту Джо Байдена і Володимира Путіна у Женеві.

Джерела Politico також повідомили, що пакет допомоги зараз в цілості і може бути швидко відправлений до України: він включає системи ППО ближньої дії, стрілецьку і протитанкову зброю.

Військова допомога Україні з боку США

21 квітня Комітет із закордонних справ Сенату США підтримав законопроект щодо безпекового партнерства з Україною. Ним передбачено збільшення обсягів військової допомоги Україні до 300 млн дол., включно з летальною зброєю.

11 червня Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги для України обсягом $150 млн у рамках Ініціативи з допомоги задля безпеки України (USAI). Він включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння та має допомогти Україні захищатися і підвищувати сумісність своїх сил із НАТО.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав США розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси MIM-104 Patriot.

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Автор: Олег Давигора