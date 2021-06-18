Сполучені Штати Америки призупинили пакет військової допомоги Україні, до якого входить летальна зброя.
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотири поінформовані джерела.
Тепер невідомо, чи він буде наданий взагалі. Повідомляється, що Рада нацбезпеки США доручила підготувати пакет допомоги на тлі нарощування військ РФ біля кордону з Україною і в окупованому Криму.
Також видання зазначає, що над цим питанням працювали Держдеп і Пентагон. Стверджується, Рада нацбезпеки поставила на паузу подальші кроки після оголошення РФ щодо відведення своїх сил від кордонів України. Крім цього, свою роль у відіграла підготовка до саміту Джо Байдена і Володимира Путіна у Женеві.
Джерела Politico також повідомили, що пакет допомоги зараз в цілості і може бути швидко відправлений до України: він включає системи ППО ближньої дії, стрілецьку і протитанкову зброю.
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Військова допомога Україні з боку США
- 21 квітня Комітет із закордонних справ Сенату США підтримав законопроект щодо безпекового партнерства з Україною. Ним передбачено збільшення обсягів військової допомоги Україні до 300 млн дол., включно з летальною зброєю.
- 11 червня Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги для України обсягом $150 млн у рамках Ініціативи з допомоги задля безпеки України (USAI). Він включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння та має допомогти Україні захищатися і підвищувати сумісність своїх сил із НАТО.
- Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав США розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси MIM-104 Patriot.
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