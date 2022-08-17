За словами Резнікова, коли мова йде про деокупацію українських територій, де перебуває ворог, то відповідних обмежень немає.

Зброя, надана Україні США та партнерами, не може використовуватися по території Росії, однак це не стосується тимчасово окупованого Криму.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"У нас є домовленості із США, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам США та партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де перебуває ворог, то відповідно у нас таких обмежень немає", - сказав Резніков.

Як писав УНІАН, раніше німецький канцлер Олаф Шольц, відповідаючи на питання про застосування зброї Заходу по Криму, підкреслив, що Європа і США підтримують цілісність та суверенітет України.

Як зазначали експерти з Інституту вивчення війни, схоже, Україна не використовувала зброю західних партнерів під час нещодавніх атак по військових об’єктах ворога в Криму. Проте, наголосили вони, це не суперечитиме домовленостям зі Штатами і Заходом щодо незастосування цієї зброї по території Росії.

Ні країни Євросоюзу, ні США не вважають Крим російською територією.

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