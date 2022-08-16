Канцлер Німеччини дав непряму відповідь.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримує зброю від партнерів, щоб захищати свою територіальну цілісність і суверенітет.

Про це він сказав під час візиту до Швеції, його цитує RND.

Шольца запитали, чи може Україна використовувати західне озброєння для повернення Криму. Канцлер відповів ухильно.

"Ми підтримуємо Україну зброєю, яку ми їй поставляємо, і це для того, щоб вона могла захищати цілісність та суверенітет своєї держави та території", - зазначив Шольц.

Він запевнив Україну, що поставки зброї продовжаться. Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон висловила солідарність з цією тезою.

"Росія не повинна виграти цю війну, це важливо для України та Європи. Поки триває війна, ми повинні залишатися непохитними", - наголосила Андерссон.

Нагадаємо, колишній спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер погоджується з думкою про те, що Україна мусить відвоювати собі Крим.

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