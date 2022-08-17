Атаки на російські позиції в Криму, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу.

Вибухи на російському складі боєприпасів і трансформаторної підстанції в Джанкойському районі (Крим) серйозно порушили постачання російської армії на материковій частині України.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська використовували Джанкой як залізничний вузол для перекидання військ і техніки в окуповані населені пункти на півдні Запорізької області, включаючи Мелітополь. Російська влада тимчасово призупинила пасажирське залізничне сполучення з Росії до Криму після нападу.

Аналітики впевнені, що удар ЗСУ по логістичних об'єктах в Криму не порушить зобов'язань України перед західними партнерами щодо використання зброї, що поставляється на територію України, або заявлену політику США щодо права України застосовувати силу для відновлення контролю над всією територією, включаючи території, захоплені Росією у 2014 році.

"Немає ніяких ознак того, що українські сили використовували поставлену США зброю в недавніх ударах по Криму, і малоймовірно, що вони це робили, оскільки цілі знаходяться далеко за межами досяжності наданих США систем", - вважають експерти.

Атаки на російські позиції в Криму, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу, спрямованого на відновлення контролю над західним берегом Дніпра.

"Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують російські сили на материковій частині України, в тому числі в західній частині Херсонської області.

Контрнаступальні дії України також націлені на мости через річку Дніпро та об'єкти тилового забезпечення ЗС РФ в окупованій Херсонській області.

"Кінцевим результатом цієї кампанії, ймовірно, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра і захищати їх за допомогою авіації і артилерії на східному березі від українських контратак", - йдеться у звіті.

Нові вибухи в Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "займання". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: